Загроза залишається. Гуменюк назвала кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

"У Чорному морі вони тримають у безпечному для себе районі, вираховуючи понад 100 морських мін, щоб не бути ураженими нашою зброєю.Також спостерігається згортання операції пошукової, де відбувся повітряний інцидент, вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт", - зазначила Гуменюк.

Речниця зазначила, що присутність ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про загрозу точкових ракетних ударів. За її словами, ворог намагається знайти тактику, адже масовані ракетні удари не дають РФ очікуваних результатів завдяки українській ППО.

Гуменюк додала, що, як правило, окупанти активізують ракетні атаки, коли не мають успіху на землі.

Нагадаємо, раніше Наталія Гуменюк попереджала, що, попри зменшення кількості ворожих ракетоносіїв у Чорному морі, небезпека удару залишається високою.

Також зазначимо, що після збиття російськими літаками дрону США у Чорному морі зафіксували нетипову для ворога активність.

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