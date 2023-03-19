Угроза остается. Гуменюк назвала количество вражеских ракетоносителей в Черном море

"В Черном море они держат в безопасном для себя районе, высчитывая более 100 морских мин, чтобы не быть пораженными нашим оружием. Также наблюдается сворачивание операции поисковой, где произошел воздушный инцидент, они там кое-что выискивали", - отметила Гуменюк.

Спикер отметила, что присутствие ракетоносителей в Черном море может свидетельствовать об угрозе точечных ракетных ударов. По ее словам, враг пытается найти тактику, ведь массированные ракетные удары не дают РФ ожидаемых результатов благодаря украинской ПВО.

Гуменюк добавила, что, как правило, оккупанты активизируют ракетные атаки, когда не имеют успеха на земле.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк предупреждала, что, несмотря на уменьшение количества вражеских ракетоносителей в Черном море, опасность удара остается высокой.

Также отметим, что после сбития российскими самолетами дрона США в Черном море зафиксировали нетипичную для врага активность.

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