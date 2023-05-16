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Загроза висока. Військові вказали на особливість корабельного угрупування РФ у морі

Новость на русском →
Украина, Вівторок 16 травня 2023 10:04
Загроза висока. Військові вказали на особливість корабельного угрупування РФ у морі Фото: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у морі 16 травня, але кораблів менше (armyinform com ua)
Автор: Наталія Гурковська

Угруповання російських кораблів в Чорному і Азовському морях протягом ночі зменшилось, хоча ворог водночас збільшив кількість ракетоносіїв. Рівень загрози наразі військові оцінюють як досить високий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях ворог протягом ночі зменшив до 9 одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначають військові, рівень ракетної загрози залишається досить високим.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, орієнтуйтесь на достовірні джерела інформації", - попереджають в ОК "Південь".

Як повідомлялося, російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були і "Кинджали". Усі ворожі цілі було знищено. Зокрема, Росія здійснила масовану атаку на столицю, випустивши максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу. Над Миколаївською областю сили ППО збили чотири "Калібри".

Зазначимо, склад Чорноморського флоту РФ 2023 року поповниться трьома малими ракетними катерами серії "Каракурт". Кожен із них може нести 8 крилатих ракет "Калібр".

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