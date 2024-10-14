Загроза удару КНДР по Південній Кореї: експерт пояснив, навіщо відбуваються провокації

На думку експерта, те що наразі відбувається на корейському півострові триває вже десятиліттями. Він нагадав, що розгортання північнокорейського війська на кордоні не найбільша провокація за дуже довгий час. Особливо якщо взяти до уваги період з 2022 року.

"Тобто зараз не йдеться про те, щоб дійсно повноцінно розпочати якусь війну чи повноцінно розпочати якийсь конфлікт. Насправді Північна Корея разом зі своїми російськими союзниками і партнерами намагається побачити, на якому моменті Захід буде реагувати. А також дуже важливо, і тут ми залишили такий кліфгенґер, на який момент Китай починає реагувати", - каже Краєв.

За його словами, режим Кім Чен Ина наразі взяв курс на певне протистояння із КНР. Зокрема, Північна Корея хоче вирватися в трохи більш незалежні економічні води, тому наразі КНДР важливо зрозуміти, хто, що і в який момент буде робити стосовно їх подібних провокацій.

Що стосується можливої ​​участі північнокорейських військ у російсько-українській війні, то експерт вважає, що Північна Корея також випробовує межі.

"Тобто знову ж таки Китай постійно повторює, що він не зацікавлений у розширенні, як вони називають ситуації". Вони не зацікавленні у долученні нових сторін. Вони постійно кажуть, що їхнє ключове питання по формулі миру, що ніхто не має давати зброю, ніхто не має давати війська. І тут Північна Корея каже, а ми даємо зброю і дамо війська. Тобто це також перевірка меж дозволеного, але вже в межах китайської зовнішньої політики, а не виключно Заходу", - підкреслив він.

Війська КНДР у складі Росії

На початку літа Путін і Кім Чен Ин уклали угоду про стратегічне партнерство, яка передбачає взаємну підтримку у випадку агресії. Путін також намагався переконати Кіма створити дипломатичні представництва в окупованих Донецьку та Луганську. Пентагон висловив занепокоєння, застерігаючи, що північнокорейські війська можуть бути використані як "гарматне м'ясо" в Україні