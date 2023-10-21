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Загроза ударів зберігається? Скільки ракетоносіїв тримає РФ у Чорному морі

Фото: скільки ракетоносіїв тримає РФ у Чорному морі 21 жовтня (defence-ua com)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок суботи, 21 жовтня, Росія вивела до Чорного моря один ракетоносій. Тому загроза удару по Україні зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Станом на 07:30 21.10.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.

При чому, як зазначили у ВМС ЗСУ, загальний залп складає до 8 ракет.

Обстріл України

У ніч на 21 жовтня російські війська обстрілювали центральні та південні регіони України із застосуванням крилатих та балістичних ракет, а також ударних безпілотників. Зокрема, повідомлялося про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області. На ранок стало відомо, що ворог повторно вдарив по місту, є руйнування на промисловому об'єкті.

За даними Генштабу, під час атаки ворог застосував щонайменше два види ракет і дрони-камікадзе. Як зазначила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, російські окупанти використовували "складну тактику дуже змішаних атак". Зокрема, вперше українські військові спостерігали одночасний запуск крилатих ракет та КАБів.

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