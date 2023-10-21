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Угроза ударов сохраняется? Сколько ракетоносителей держит РФ в Черном море

Фото: сколько ракетоносителей держит РФ в Черном море 21 октября (defence-ua com)
Автор: Наталия Гурковская

На утро субботы, 21 октября, Россия вывела в Черное море один ракетоноситель. Поэтому угроза ударов по Украине сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"По состоянию на 07:30 21.10.2023 в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Причем, как отметили в ВМС ВСУ, общий залп составляет до 8 ракет.

Обстрел Украины

В ночь на 21 октября российские войска обстреливали центральные и южные регионы Украины с применением крылатых и баллистических ракет, а также ударных беспилотников. В частности, сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. К утру стало известно, что враг повторно ударил по городу, есть разрушения на промышленном объекте.

По данным Генштаба, во время атаки враг применил по меньшей мере два вида ракет и дроны-камикадзе. Как отметила спикер Ок "Юг" Наталья Гуменюк,  российские оккупанты использовали "сложную тактику очень смешанных атак". В частности, впервые украинские военные наблюдали одновременный пуск крылатых ракет и КАБов.

 

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