Загроза ударів дронів: Молдова будує укриття на кордоні та виводить прикордонників

На кордоні з Україною створюють захисні зони від можливих ударів дронів. Одночасно Молдова виводить прикордонників із спільних пунктів пропуску, розміщених на українській території.

Про це заявила очільниця МВС Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

За словами посадовиці, влада намагається забезпечити всі контрольно-пропускні пункти прикордонної поліції необхідними заходами захисту. Це стосується й тих пунктів, які розташовані безпосередньо на території України.

Зараз на кордоні тривають роботи з облаштування спеціальних захисних зон. Вони потрібні для того, щоб у разі небезпеки співробітники прикордонної поліції, державні службовці та цивільні громадяни мали змогу швидко евакуюватися в безпечне місце.

Паралельно молдовська сторона ухвалила рішення перевести своїх працівників зі спільних КПП на власну територію.

"З двох КПП їх уже вивели, але виведемо й інших із спільних пунктів, що перебувають на території України. Вони працюватимуть на території Молдови", - зазначила Місаїл-Нікітін.

У Міністерстві внутрішніх справ Молдови уточнили, що йдеться про виведення співробітників зі спільних прикордонних пунктів "Крива" та "Паланка".