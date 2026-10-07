Угроза ударов дронов: Молдова строит укрытия на границе и выводит пограничников

На границе с Украиной создают защитные зоны от возможных ударов дронов. Одновременно Молдова выводит пограничников из общих пунктов пропуска, расположенных на украинской территории.

Об этом заявила глава МВД Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

По словам чиновницы, власти пытаются обеспечить все контрольно-пропускные пункты пограничной полиции необходимыми мерами защиты. Это касается и тех пунктов, которые находятся непосредственно на территории Украины.

Сейчас на границе продолжаются работы по обустройству специальных защитных зон. Они необходимы для того, чтобы в случае опасности сотрудники пограничной полиции, государственные служащие и гражданские лица могли быстро эвакуироваться в безопасное место.

Параллельно молдавская сторона приняла решение перевести своих работников из общих КПП на свою территорию.

"Из двух КПП их уже вывели, но выведем и другие из общих пунктов, которые находятся на территории Украины. Они будут работать на территории Молдовы", - отметила Мисаил-Никитин.

В Министерстве внутренних дел Молдовы уточнили, что речь идет о выводе сотрудников из общих пограничных пунктов "Крива" и "Паланка".