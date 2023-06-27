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Загроза теракту на ЗАЕС. У разі вибуху евакуація торкнеться кількох областей, - Лубінець

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Вівторок 27 червня 2023 22:48
Загроза теракту на ЗАЕС. У разі вибуху евакуація торкнеться кількох областей, - Лубінець Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У разі підриву окупантами Запорізької атомної електростанції евакуація торкнеться кількох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.

За його словами, у кожному регіоні створено окремі штаби з евакуації, опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30 та 50 км.

"Підготовлено всі медичні засоби й опрацьовано логістичні маршрути, де розміщуватимуть людей, як їх довозитимуть. У разі такої ситуації будуть залучені не лише державні механізми, а й волонтерські групи", - сказав Лубінець.

Він додав, що припускає реальну можливість теракту окупантів на Запорізькій АЕС.

"З високою ймовірністю вони можуть це зробити, я вважаю. Багато міжнародних експертів не думали, що РФ підірве Каховську ГЕС, але вони це зробили. Після цього представники міжнародних організацій кажуть, що вони цього не зроблять на ЗАЕС, але у разі підриву це торкнеться не лише України, а й сусідніх країн. Наслідки тим чи іншим способом торкнуться десятків мільйонів людей", - наголосив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій, а тому у разі катастрофи саме їхні мешканці опиняться під найбільшою загрозою.

"Досвід Каховської ГЕС показав, що росіяни блокують евакуацію людей із постраждалих районів. На захоплених територіях цивільні постраждають найбільше", - додав він.

Загроза теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Він наголосив, що окупанти вже підготувалися до нього.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме ставок-охолоджувач.

Однак США не фіксують готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати Запорізьку АЕС.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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