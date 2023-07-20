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Загроза теракту на ЗАЕС. Місія МАГАТЕ все ще чекає на доступ до дахів реакторних будівель

Фото: росіяни не дають МАГАТЕ доступу до дахів реакторних будівель ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Місія МАГАТЕ Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) минулого тижня провели додаткові інспекції та обходи Запорізької атомної електростанції. Місія поки що не виявила важкої військової техніки, вибухівки або мін на станції.

Про це заявив генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

За його словами, місія МАГАТЕ все ще очікує доступу на дахи реакторних будівель ЗАЕС.

17 липня експерти МАГАТЕ відвідали реакторну будівлю другого енергоблоку, а наступного дня - четвертого. У кожному випадку група перевіряла головний щит управління, реакторний зал, басейн відпрацьованого палива, аварійний щит управління, приміщення, де розташовані електричні шафи систем безпеки, і турбінний зал.

Хоча експерти МАГАТЕ бачили в турбінних залах блоків 1, 2 і 4 транспортні вантажівки, видимих ознак вибухових речовин або мін виявлено не було.

Місії поки що не було надано запитаний доступ на дахи реакторів і в їхні турбінні зали, включно з блоками 3 і 4, які становлять особливий інтерес. Агентство продовжує запитувати такий доступ.

Ситуація на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни готують теракт на ЗАЕС із викидом радіоактивних речовин. У ГУР також заявляли про додаткове замінування загарбниками басейну охолоджувача енергоблоків.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів.

Водночас, у МАГАТЕ заявляють, що поки що не знайшли вибухівки на станції, проте їх не допустили до огляду всієї території ЗАЕС.

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