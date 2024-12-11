Загроза Тайваню: Китай почав найбільші за тридцять років військові навчання

Речник Міністерства оборони Тайваню Сунь Ліфан на прес-конференції у вівторок заявив, що масштаб нинішнього розгортання китайських Військово-морських сил у районі від південних японських островів до Південно-Китайського моря є найбільшим відтоді, як Пекін проводив військові навчання довкола Тайваню напередодні президентських виборів 1996 року.

Китайські військові поки що не коментують та не підтверджують, що проводять будь-які навчання.

Початок Китаєм таких навчань було очікуваним і стало приводом висловити своє незадоволення тихоокеанським турне президента Лай Чин Те. Воно завершилося в п'ятницю і включало зупинки на Гаваях і американській території Гуам.

Тайванські військові були підняті по тривозі у понеділок, 9 грудня, після повідомлення про те, що Китай зарезервував повітряний простір та розгорнув кораблі Військово-морського флоту і берегової охорони.

"Нинішні навчання є найбільшими, порівняно з попередніми чотирма. Незалежно від того, чи оголошували вони про навчання, вони становлять для нас велику загрозу", - сказав Сун.

Старший офіцер розвідки міністерства Сьє Джі Шенг заявив, що досі не було навчань із бойовою стрільбою в семи "зарезервованих" зонах повітряного простору Китаю, дві з яких розташовані у Тайванській протоці. Однак за останню добу на північ від Тайваню спостерігалося істотне посилення китайської активності.

Джерело Reuters в органах безпеки Тайваню зазначило, що кількість кораблів китайського флоту та берегової охорони в регіоні, залишається на рівні близько 90 та викликає "велике занепокоєння". Джерело також додало, що Китай націлився і на інші країни регіону, а не лише на Тайвань.

Розгортання Китаю в Першому острівному ланцюзі, що простягається від Японії через Тайвань, Філіппіни і далі до Борнео (інша назва Калімантан - третій за величиною морський острів у світі, розділений між Індонезією, Малайзією та Брунеєм. - ред.), огороджуючи прибережні моря Китаю, має на меті відгородити територію, щоб запобігти втручанню іноземних сил, зазначив Сьє.

Внутрішнє море

У міністерстві також зазначили, що Військово-морські сили Китаю будують дві "стіни" в Тихому океані: одну на східному кінці ідентифікаційної зони протиповітряної оборони Тайваню, а іншу - далі в Тихому океані.

"Цими двома стінами вони посилають дуже простий сигнал: вони намагаються зробити Тайванську протоку внутрішнім морем Китаю", - сказав Сьє Джі Шенг.

Міноборони Тайваню виявило 47 військових літаків, які здійснювали польоти навколо острова впродовж останніх 24 годин, а також 12 військово-морських кораблів і дев'ять "офіційних" кораблів, що означає судна нібито цивільних відомств, таких як берегова охорона.

Згідно з картою, яку міністерство надало у своєму щоденному ранковому звіті про діяльність Китаю, 26 літаків пролетіли над територією на північ від Тайваню біля узбережжя китайської провінції Чжецзян, шість - над Тайванською протокою і ще 15 - на південний захід від острова.

Високопоставлене джерело в органах безпеки Тайваню повідомило Reuters, що китайські літаки імітували атаки на іноземні військово-морські кораблі та відпрацьовували збиття військових і цивільних літаків у рамках "навчань з блокади".