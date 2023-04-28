UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загроза ракетного удару. В Україні оголошено повітряну тривогу, в регіонах чути вибухи

Фото: в Україні оголошено повітряну тривогу, в регіонах чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні сьогодні вночі, 28 квітня, оголошено масштабну повітряну тривогу, у Київській ОВА попередили про загрозу ракетної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють , що звуки вибухів були чутні в Дніпрі та Полтавській області. Також вибухи пролунали у Миколаєві та Черкаській області.

Оновлено (5:45)

Російські війська завдали ракетного удару по Умані Черкаської області, влучанням ракети зруйновано багатоповерхівку. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці розпочато рятувальну операцію.

Оновлено (5:10)

У Київській ОВА заявили, що в області працює українська ППО. Жителів регіону закликали дотримуватись інформаційної тиші та не публікувати результати роботи.

Оновлено (4:58)

У Київській ГВА заявили, що у місті працюють українські сили ППО. Мешканців столиці закликали зберігати спокій та до відбою тривоги перебувати у укриттях.

Оновлено (4:46)

У Києві пролунала серія гучних вибухів

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 27 квітня атакувала Миколаїв, випустивши ракети "Калібр". Внаслідок атаки загинула людина, ще 23 особи отримали поранення.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич зазначив, що внаслідок атаки один із мікрорайонів міста залишився без світла. За його словами, це наймасштабніший обстріл з початку року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України