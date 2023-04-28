Загроза ракетного удару. В Україні оголошено повітряну тривогу, в регіонах чути вибухи

В Україні сьогодні вночі, 28 квітня, оголошено масштабну повітряну тривогу, у Київській ОВА попередили про загрозу ракетної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Київській ГВА заявили , що у місті працюють українські сили ППО. Мешканців столиці закликали зберігати спокій та до відбою тривоги перебувати у укриттях.

У Київській ОВА заявили , що в області працює українська ППО. Жителів регіону закликали дотримуватись інформаційної тиші та не публікувати результати роботи.

Російські війська завдали ракетного удару по Умані Черкаської області, влучанням ракети зруйновано багатоповерхівку. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці розпочато рятувальну операцію.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють , що звуки вибухів були чутні в Дніпрі та Полтавській області. Також вибухи пролунали у Миколаєві та Черкаській області.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 27 квітня атакувала Миколаїв, випустивши ракети "Калібр". Внаслідок атаки загинула людина, ще 23 особи отримали поранення.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич зазначив, що внаслідок атаки один із мікрорайонів міста залишився без світла. За його словами, це наймасштабніший обстріл з початку року.

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