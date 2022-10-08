Українські військові за добу знищили понад сотню солдат, 6 танків, "Град" і 2 ЗРК С-300 ворога, - ОК "Південь"
Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. ЗСУ протягом 7 жовтня знищили велику кількість живої сили та техніки окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Відчуваючи витискання Силами оборони із займаних позицій, росіяни створюють нові, визнаючи провал оборони на кількох ділянках. Новий рубіж оборони облаштовується у вигляді траншей та радіолокаціонного захисту в районі Берислав-Нова Каховка", - розповіли наші воїни.
В ОК "Південь" також зазначили, що двічі противник намагався наступати мотострілецьким взводом за підтримки танка в районі Давидова Броду і Малої Олександрівки, але зазнав втрат і відійшов.
ЗСУ знищили понад 100 росіян
Авіція ЗСУ завдала 15 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 360 вогневих завдань по засобах ППО окупаньтів, трьох районах зосередження ворожих сил і техніки, а також опорному пункту в Бериславському районі.
Підтверджені втрати РФ зафіксовано на рівні:
- 110 солдатів;
- 6 танків;
- 8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С";
- реактивна система залпового вогню "Град";
- 2 пускові установки ЗРК С-300;
- 9 одиниць авто-бронетехніки;
- мінометний комплекс "Сані";
- самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С".
Окрім цього, 9 одиниць ворожої техніки, зокрема танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння були суттєво пошкоджені.
Нагадаємо, українські військові здійснюють активний контрнаступ на півдні України та готуються до звільнення Херсона.
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