Угроза ракетных ударов не исчезла. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море
В Черном море сейчас находятся 4 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Вражеская группировка из 14 кораблей имеет наготове 4 ракетоносителя, среди которых 2 подводных. Суммарное снаряжение "Калибрамы" - 24 ракеты. Также на дежурстве ВДК и десантный катер", - отметили украинские военные.
В ОК "Юг" указали, что противник пытается держать сознание гражданских под постоянными угрозами или ракетными ударами, дронами-камикадзе, ракетно-артиллерийскими обстрелами, минной опасностью или десантом.
"Манипуляции с восприятием реальности враг делает через пропаганду и распространение фейков", - рассказали наши воины.
В Оперативном командовании также призвали не пренебрегать мерами безопасности, прислушиваться к рекомендациям и ограничениям, а информацию тщательно проверять и не распространять панику.
Нападаем, украинские военные за сутки на юге уничтожили более сотни солдат, 6 танков, "Град" и 2 ЗРК С-300 врага.
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