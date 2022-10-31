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Загроза ракетних ударів актуальна. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

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Понеділок 31 жовтня 2022 04:17
Загроза ракетних ударів актуальна. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі Фото: У Чорному морі перебуває 2 російських кораблі-носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Угруповання ворожих сил у Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16-ма "Калібрами", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" вказали, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної зброї противника, не втрачають актуальності.

"Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними та свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно", - додали наші воїни.

Нагадаємо, 30 жовтня українські Повітряні сили збили на півдні російський шурмовик Су-25.

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