Загроза ракетних ударів актуальна. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Угруповання ворожих сил у Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16-ма "Калібрами", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" вказали, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної зброї противника, не втрачають актуальності.

"Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними та свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно", - додали наші воїни.