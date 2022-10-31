ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Угроза ракетных ударов актуальна. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Новина українською →
Понедельник 31 октября 2022 04:17
Угроза ракетных ударов актуальна. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море Фото: В Черном море находится 2 российских корабля-носителя "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море ныне находится 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Группировка вражеских сил в Черном море насчитывает 8 кораблей, маневрирует под прикрытием крымского побережья. Наготове к применению 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" указали, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего оружия противника не теряют актуальности.

"Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно", - добавили наши воины.

Напомним, 30 октября украинские воздушные силы сбили на юге российский шурмовик Су-25.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Украина, Турция и ООН согласовали проход 16 судов по "зерновому коридору"
Украина, Турция и ООН согласовали проход 16 судов по "зерновому коридору"
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год