UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загроза ракетних атак: в Україні оголошені тривоги у низці областей

Фото: повітряну тривогу оголошено в деяких областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні тривоги були оголошені в деяких областях України в ніч проти 15 липня через загрозу ворожих атак із застосуванням ракетного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали про загрозу чергової повітряної атаки пролунали на Лівобережжі країни.

Як попередили військові, є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться в оголошенні.

Станом на зараз тривоги оголошені у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 15 липня

Скасування тривог

Близько четвертої ранку були скасовані сигнали про повітряну тривогу в регіонах.

"Відбій небезпеки застосування балістичного озброєння", - заявили у Повітряних силах.

Нічна повітряна атака 15 липня

Раніше цієї ночі в деяких областях України також лунали сигнали щодо загрози ворожих повітряних ударів. У деяких регіонах повідомлялося про роботу ППО.

Крім того, у Запоріжжі пролунали вибухи.

Місцева влада поки не повідомляла даних про наслідки вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетна атакаВійна Росії проти Українивоздушная тревога