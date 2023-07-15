В Запоріжжі пролунали вибухи

В ніч на 15 липня в Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Зазначається, що два вибухи пролунали близько 01:25. На той момент в Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях була оголошена повітряна тривога.

Ситуація в Запоріжжі

Росіяни доволі часто обстрілюють Запоріжжя та область. Так, 12 липня в місті пролунав вибух, в ЗМІ повідомляли про падіння уламків невідомого БПЛА. Через це постраждала 21 людина - серед них 8 дітей.

А 10 липня росіяни атакували Оріхов Запорізької області, скинувши авіабомбу на місце, де видавали гуманітарну допомогу. Четверо людей загинули, 11 поранено.

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