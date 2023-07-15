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Угроза ракетных атак: в Украине объявлены тревоги в ряде областей

Фото: воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушные тревоги были объявлены в некоторых областях Украины в ночь на 15 июля из-за угрозы вражеских атак с применением ракетного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Сигналы об угрозе очередной воздушной атаки зазвучали на Левобережье страны.

Как предупредили военные, есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - говорится в объявлении.

По состоянию на сейчас тревоги объявлены в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 15 июля

Отмена тревог

Около четырех утра последовали отмены сигналов о воздушной тревоге в регионах.

"Отбой опасности применения баллистического вооружения", - заявили в Воздушных силах.

Ночная воздушная атака 15 июля

Ранее этой ночью в некоторых областях Украины также звучали сигналы об угрозе вражеских воздушных ударов. В некоторых регионах сообщалось о работе ПВО.

Кроме того, в Запорожье прозвучали взрывы.

Местные власти пока не сообщали данных о последствиях взрывов.

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