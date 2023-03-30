Росія могла завести до Білорусі нову партію ракет, - "Гаюн"

Російські військові могли привезти до Гомеля нову партію ракет. На це вказує переміщення транспортних літаків з РФ і рух військових колон на білоруській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За даними спостерігачів, з 25 по 30 березня до аеропорту "Гомель" прилітали чотири російські важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан".

"Ми вже звертали увагу на цю активність. І вже сьогодні вранці у Гомельському районі було помічено колону військової техніки, що складається з п'яти сідельних тягачів (імовірно, КамАЗ) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300/400", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що колона рухалася у складі ДАІ РБ у напрямку аеродрому "Зябрівка".

"Варто зазначити, що на аеродромі Зябрівка знаходяться російські військові, а також ЗРК С-300/400. Перевезення ракет для ЗРК С-300/400 у Гомельському районі фіксувалося і раніше", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Білорусь неподалік з кордону з Україною влаштувала новий зенітний ракетний полк, який могла озброїти ЗРК С-400.

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