Загроза нової війни? Пакистан та Індія обмінялися звинуваченнями через вбивства на кордоні

"Співробітники прикордонної служби застосували неспровоковану смертоносну силу проти беззбройних мирних жителів", - йдеться у заяві МЗС Пакистану та уточнюється, що інцидент стався у п'ятницю 2 жовтня.

Також у МЗС сказали, що "категорично відкидають будь-які спроби представити загиблих як диверсантів", закликали Індію "негайно провести прозоре і заслуговує на довіру розслідування інциденту, вжити відповідних дисциплінарних та юридичних заходів щодо осіб, визнаних винними, і офіційно повідомити про результати".

Індія, у свою чергу, викликала тимчасового перевіреного у справах посольства Пакистану, щоб висловити свій протест, та "категорично відкинула" звинувачення, висунуті урядом Пакистану.

"Цей інцидент наочно демонструє схему транскордонного переміщення озброєних наркосиндикатів, що діють з Пакистану", - сказано в заяві.

Також Індія зажадала від влади Пакистану вжити "належних заходів щодо виправлення ситуації".