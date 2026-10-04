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Загроза нової війни? Пакистан та Індія обмінялися звинуваченнями через вбивства на кордоні

00:26 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Індія відкинула звинувачення (Getty Images)

Пакистан заявив, що у суботу викликав тимчасового повіреного у справах Індії, щоб висловити протест проти вбивства двох пакистанських мирних жителів співробітниками індійської прикордонної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Співробітники прикордонної служби застосували неспровоковану смертоносну силу проти беззбройних мирних жителів", - йдеться у заяві МЗС Пакистану та уточнюється, що інцидент стався у п'ятницю 2 жовтня.

Також у МЗС сказали, що "категорично відкидають будь-які спроби представити загиблих як диверсантів", закликали Індію "негайно провести прозоре і заслуговує на довіру розслідування інциденту, вжити відповідних дисциплінарних та юридичних заходів щодо осіб, визнаних винними, і офіційно повідомити про результати".

Індія, у свою чергу, викликала тимчасового перевіреного у справах посольства Пакистану, щоб висловити свій протест, та "категорично відкинула" звинувачення, висунуті урядом Пакистану.

"Цей інцидент наочно демонструє схему транскордонного переміщення озброєних наркосиндикатів, що діють з Пакистану", - сказано в заяві.

Також Індія зажадала від влади Пакистану вжити "належних заходів щодо виправлення ситуації".

Що ще важливо знати про Індію та Пакистан

Зазначимо, що відносини між країнами, які з моменту здобуття незалежності у 1947 році пережили чотири великі війни, залишаються напруженими з того часу, як збройне зіткнення минулого року поставило їх на грант нового конфлікту. Причиною стало вбивство 26 осіб, в основному індійських туристів, в частині Кашміру, що контролюється Індією.

За підсумками індійська сторона назвала інцидент терористичним актом та звинуватила Пакистан у причетності, проте Ісламабад це заперечує.

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ІндіяПакистан