Індія вперше підтвердила удари по військових цілях у Пакистані

Індія вперше після ескалації підтвердила, що завдала ударів по військових об'єктах у Пакистані. Але цілі атак не були названі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командира авіакрила армії Індії Вьоміка Сінгха, якого цитує The Times of India.

"У швидкій та вивіреній відповіді індійські збройні сили завдали високоточного удару лише по визначених військових цілях", - сказав він.

Відповідна заява індійського командира пролунала після того, як Пакистан оголосив про початок військової операції проти Індії та завдав ударів. Командира авіакрила спростував заяви Пакистану про те, що нібито було знищено індійську систему ППО С-400 та інформацію про знищення аеродромів у Сураті та Сірсі.

Також індійський командир заявив, що нібито було помічено переміщення пакистанських військ до кордонів Індії, що, за його словами, "свідчить про наступальний намір щодо подальшої ескалації".

У Міноборони Індії також стверджує, що Пакистан застосував в атаці безпілотники та інше озброєння, але вони нібито не завдали шкоди індійській військовій інфраструктурі. Також Індія заявила, що Пакистан застосував високошвидкісні ракети по авіабазі в Пенджабі.

Загалом, як заявляють індійські військові, було завдано ударів по 26 індійських містах і нібито були пошкоджені цивільні об'єкти.