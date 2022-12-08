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Загроза нових атак: в ISW пояснили, чому Росія довго не використовувала "Шахеди"

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Четвер 08 грудня 2022 05:22
Загроза нових атак: в ISW пояснили, чому Росія довго не використовувала "Шахеди" Фото: Росія може повернутися до масованих атак дронами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські сили, ймовірно, модифікували іранські безпілотники для роботи у холодних погодних умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики прогнозують, що найближчими тижнями війська РФ збільшать використання іранських дронів проти України на підтримку своєї кампанії проти критичної інфраструктури.

Експерти зазначають, що російські сили покладаються на системи озброєння іранського виробництва через виснаження арсеналу високоточної зброї російських збройних сил.

Нагадаємо, Росія кілька тижнів не використала для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе. За припущенням військових, це пов'язано не так з морозами, як із закінченням партії постачання дронами з Ірану.

Однак 6 грудня російські війська вночі атакували Дніпропетровську область 8 дронами типу Shahed-136. Захисники збили усі ворожі безпілотники.

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дрони енергетики
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