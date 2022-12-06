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Росія перестала використовувати дрони-камікадзе для ударів по Україні: у чому причина

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 12:59
Росія перестала використовувати дрони-камікадзе для ударів по Україні: у чому причина Фото: Росія перестала використовувати дрони-камікадзе для ударів по Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія вже кілька тижнів не використовує для ударів по Українї іранські дрони-камікадзе. За припущенням військових це пов'язано не скільки з морозами, скільки із закінченням партії постачання дронів з Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Уже декілька тижнів не помічено використання дронів-камікадзе типу "Шахед". Є різні думки, фактори і ознаки, які говорять про те, що ймовірно та перша партія, яку отримали окупанти, закінчилась у них, - констатував він.

За словами Ігната, було замовлено понад 1700 одиниць, понад 1400 вони вже випустили по Україні, а 350 приблизно було збито ППО.

"Питають у нас чи погодні умови впливають. Частково так, але ж не кожний день же нельотна погода. Вже три тижні приблизно вони їх не використовують. Ознаки говорять про те, що можливо перша партія у них завершилась. Поки що немає інформації про те що буде Іран поставляти їм ще це озброєння", - додав він.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що Росія домовилася з Іраном про купівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км.

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