Угроза новых атак: в ISW объяснили, почему Россия долго не использовала "Шахеды"

Российские силы, вероятно, модифицировали иранские беспилотники для работы в более холодных погодных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели войска РФ увеличат использование иранских дронов против Украины в поддержку своей кампании против критической инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что российские силы все больше полагаются на системы вооружения иранского производства из-за истощения арсенала высокоточного оружия российских вооруженных сил.

Напомним, Россия несколько недель не использовала для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе. По предположению военных, это связано не столько с морозами, сколько с окончанием партии снабжения дронами из Ирана.

Однако, 6 декабря, российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область 8 дронами типа Shahed-136. Защитники сбили все вражеские беспилотники.

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