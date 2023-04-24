"Загроза НАТО та київський режим". Лавров повторив заїжджену методику про цілі війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ чиновника РФ під час засідання Ради безпеки ООН .

"Усунути загрози для нашої безпеки, що створювалися НАТОвцями, безпосередньо на наших кордонах і захистити людей, яких позбавили проголошених багатосторонніми конвенціями прав, захистити їх від публічно заявлених "київським режимом" прямих погроз винищення та вигнання з територій, де століттями жили їхні предки. Ми чесно сказали, за що і за кого воюємо", - заявив Лавров.

При цьому чиновник країни-агресора спробував звинуватити США та Євросоюз, які "зруйнували стабільні держави Ірак та Лівію, а також порушили принципи ОБСЄ, визнавши незалежність Косова".