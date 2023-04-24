"Угроза НАТО и киевский режим". Лавров повторил заезженную методичку о целях войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз напомнил выдуманные кремлевской пропагандой "цели" войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление чиновника РФ в ходе заседания Совбеза ООН.
"Устранить угрозы для нашей безопасности, которые создавались НАТОвцами, непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных "киевским режимом" прямых угроз истребления и изгнания с территорий, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем", - заявил Лавров.
При этом чиновник страны-агрессора попытался обвинить США и Евросоюз, которые "разрушили стабильные государства Ирак и Ливию, а также нарушили принципы ОБСЕ, признав независимость Косова".
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН заявил Лаврову, что Россия наносит Украине огромные страдания и разрушения.
Также мы писали, что постпреды США и Британии в ООН раскритиковали Россию за агрессию против Украины.
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