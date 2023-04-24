"Угроза НАТО и киевский режим". Лавров повторил заезженную методичку о целях войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз напомнил выдуманные кремлевской пропагандой "цели" войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление чиновника РФ в ходе заседания Совбеза ООН .

"Устранить угрозы для нашей безопасности, которые создавались НАТОвцами, непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных "киевским режимом" прямых угроз истребления и изгнания с территорий, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем", - заявил Лавров.

При этом чиновник страны-агрессора попытался обвинить США и Евросоюз, которые "разрушили стабильные государства Ирак и Ливию, а также нарушили принципы ОБСЕ, признав независимость Косова".