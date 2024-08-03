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Загроза нападу Ірану на Ізраїль. США розгорнуть на Близькому Сході додаткові сили, - Пентагон

Субота 03 серпня 2024 02:21
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Загроза нападу Ірану на Ізраїль. США розгорнуть на Близькому Сході додаткові сили, - Пентагон Фото: літак C-2A Greyhound приземляється на польотну палубу USS Theodore Roosevelt, 22 липня 2024 року (defense.gov)
Автор: Вадим Ребрина

На Близькому Сході буде розгорнуто більше американських оборонних можливостей, щоб зміцнити захист сил США в регіоні та захистити Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що це розгортання буде відповіддю на загрози з боку Ірану та підтримуваних Іраном збройних формувань.

Сінгх сказала, що зобов’язання збільшити обороноздатність у регіоні випливає з розмов минулої ночі між президентом США Джо Байденом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. За її словами, сьогодні вранці міністр оборони Ллойд Остін продовжив ці розмови з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом.

Остін "керуватиме кількома майбутніми заходами щодо посилення захисту сил США в усьому регіоні, надання посиленої підтримки обороні Ізраїлю та забезпечення готовності Сполучених Штатів реагувати на цю кризу, що розвивається".

Які саме сили та підрозділи будуть розгорнуті, у Пентагоні не уточнили. Сінгх сказала, що Сполучені Штати вже мають надійні оборонні можливості в регіоні, і ці сили можуть бути передислоковані на театрі дій. Однак офіційні особи Білого дому заявили, що для регіону будуть "нові" можливості.

Представниця Пентагону підкреслила, що будь-які можливості будуть суто оборонними і "надсилатимуть сигнал стримування".

США продовжуватимуть співпрацювати з союзниками та партнерами для деескалації ситуації в регіоні. За словами Сінгх, вони беруть участь в операції Prosperity Guardian у Червоному морі, "щоб зберегти цю життєво важливу морську лінію зв’язку відкритою".

Загроза нової війни

Іран пригрозив Ізраїлю "суворою відповіддю" після того, як 31 серпня у Тегерані було вбито лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію. Досі достеменно невідомо, як саме він загинув - від авіаудару чи від закладеної в будинку бомби. Іран і ХАМАС звинуватили у нападі Ізраїль, хоча той досі офіційно не взяв на себе відповідальність за операцію.

Крім того, розгортається конфлікт між Ізраїлем і Ліваном через дії радикальної ліванської організації Хезболла, яку, як вважається, фінансує Іран.

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