Загроза нападу Ірану на Ізраїль. США розгорнуть на Близькому Сході додаткові сили, - Пентагон

На Близькому Сході буде розгорнуто більше американських оборонних можливостей, щоб зміцнити захист сил США в регіоні та захистити Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон .

Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що це розгортання буде відповіддю на загрози з боку Ірану та підтримуваних Іраном збройних формувань.

Сінгх сказала, що зобов’язання збільшити обороноздатність у регіоні випливає з розмов минулої ночі між президентом США Джо Байденом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. За її словами, сьогодні вранці міністр оборони Ллойд Остін продовжив ці розмови з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом.

Остін "керуватиме кількома майбутніми заходами щодо посилення захисту сил США в усьому регіоні, надання посиленої підтримки обороні Ізраїлю та забезпечення готовності Сполучених Штатів реагувати на цю кризу, що розвивається".

Які саме сили та підрозділи будуть розгорнуті, у Пентагоні не уточнили. Сінгх сказала, що Сполучені Штати вже мають надійні оборонні можливості в регіоні, і ці сили можуть бути передислоковані на театрі дій. Однак офіційні особи Білого дому заявили, що для регіону будуть "нові" можливості.

Представниця Пентагону підкреслила, що будь-які можливості будуть суто оборонними і "надсилатимуть сигнал стримування".

США продовжуватимуть співпрацювати з союзниками та партнерами для деескалації ситуації в регіоні. За словами Сінгх, вони беруть участь в операції Prosperity Guardian у Червоному морі, "щоб зберегти цю життєво важливу морську лінію зв’язку відкритою".

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