Ліванські ЗМІ повідомили про нові удари Ізраїлю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Подробиць поки що немає.

Загроза початку конфлікту Ізраїлю з Ліваном виникла після удару фінансованого Іраном ліванського радикального руху Хезболла по ізраїльському місту Мадждаль-Шамс, яке знаходиться на Голанських висотах. Ракета влучила по футбольному полю, загинуло більш як 10 людей, ще понад 30 отримали поранення.

У відповідь 30 липня ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оприлюднив заяву, в якій говориться, що Хезболла "перетнула червону лінію".

Міністерство охорони здоров’я Лівану повідомило, що внаслідок удару Ізраїлю по Бейруту загинула жінка і двоє дітей та поранено ще 68 людей. Армія Ізраїлю заявляє про ліквідацію верховного командира Хезболли Фуада Шукра.

31 серпня у Тегерані були вбиті лідер підтримуваного Хезболлою радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія та один з його охоронців. Досі достеменно невідомо, як саме загинув Ханія - від авіаудару чи від закладеної в будинку бомби. Іран і Хамас звинуватили у нападі Ізраїль, хоча той досі офіційно не взяв на себе відповідальність за операцію. Іран пригрозив "суворою відповіддю".

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