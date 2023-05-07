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Загроза надзвичайно висока. Військові попередили про ризик ракетних ударів

Фото: українців попередили про загрозу ракетних ударів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 травня, українців попередили про "надзвичайно високу" загрозу ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"На тлі активності російської стратегічної авіації загроза ракетного удару надзвичайно висока", - сказав спікер.

За його даними, в ворожому корабельному угрупованні в Чорному морі наразі знаходяться:

  • 17 одиниць продовжують чергування;
  • 4 надводних ракетоносії;

Загалом до застосування готові 32 "Калібри".

"Не нехтуйте правилами безпеки, дослухайтесь сигналів повітряної тривоги. Не сповіщайте ворога про роботу наших систем ППО і результати влучань", - наголосив він.

Нагадаємо, жителів Нікопольського району попередили про загрозу обстрілу.

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