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Угроза чрезвычайно высока. Военные предупредили о риске ракетных ударов

Фото: украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 мая, украинцев предупредили о "чрезвычайно высокой" угрозе ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"На фоне активности российской стратегической авиации угроза ракетного удара очень высока", - сказал спикер.

По его данным, во вражеской корабельной группировке в Черном море находятся:

  • 17 единиц продолжают дежурство;
  • 4 надводных ракетоносителя;

В общем к применению готовы 32 "Калибра".

"Не пренебрегайте правилами безопасности, прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги. Не извещайте врага о работе наших систем ПВО и результатах попаданий", - подчеркнул он.

Напомним, жителей Никопольского района предупредили об угрозе обстрелов.

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