Загроза надзвичайно висока. РФ вивела кораблі в море, скільки на них "Калібрів"

"На бойовому чергуванні три ракетоносії: малий ракетний корабель типу "Буян-М" та два фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що напруження ситуації передбачуване.

"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий! Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", - порадили в Силах оборони півдня.

Кораблі РФ у Чорному морі

Російські війська постійно тероризують ракетоносіями, виводячи їх у море та створюючи загрози для ударів. Причому рівень загрози не спадає навіть коли окупанти не виводять кораблі в море. Наприклад, 27 вересня у Чорному морі не було ракетоносіїв, але рівень загрози залишався високим.