UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загроза надзвичайно висока. РФ вивела кораблі в море, скільки на них "Калібрів"

Фото: РФ вивела кораблі в море, скільки на них "Калібрів" (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Росія наростила присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Загроза обстрілу дуже висока.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"На бойовому чергуванні три ракетоносії: малий ракетний корабель типу "Буян-М" та два фрегати "Адмірал Макаров"  та "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що напруження ситуації передбачуване.

"Рівень ракетної загрози  надзвичайно високий! Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", - порадили в Силах оборони півдня.

Кораблі РФ у Чорному морі

Російські війська постійно тероризують ракетоносіями, виводячи їх у море та створюючи загрози для ударів. Причому рівень загрози не спадає навіть коли окупанти не виводять кораблі в море. Наприклад, 27 вересня у Чорному морі не було ракетоносіїв, але рівень загрози залишався високим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні