Угроза очень высока. РФ вывела корабли в море, сколько на них "Калибров"

"На боевом дежурстве три ракетоносители: малый ракетный корабль типа "Буян-М" и два фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Суммарный залп "Калибров" может достигать 24", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что напряжение ситуации предсказуемо.

"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок! Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", - посоветовали в Силах обороны юга.

Корабли РФ в Черном море

Российские войска постоянно тероризируют ракетоносителями, выводя их в море и создавая угрозы для ударов. Причем, уровень угрозы не спадает даже, когда оккупанты не выводят корабли в море. Например, 27 сентября в Черном море не было ракетоносителей, но уровень угрозы оставался высоким.