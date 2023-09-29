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Угроза очень высока. РФ вывела корабли в море, сколько на них "Калибров"

Фото: РФ вывела корабли в море, сколько на них "Калибров" (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море. Угроза обстрела очень высокая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"На боевом дежурстве три ракетоносители: малый ракетный корабль типа "Буян-М" и два фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Суммарный залп "Калибров" может достигать 24", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что напряжение ситуации предсказуемо.

"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок! Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", - посоветовали в Силах обороны юга.

Корабли РФ в Черном море

Российские войска постоянно тероризируют ракетоносителями, выводя их в море и создавая угрозы для ударов. Причем, уровень угрозы не спадает даже, когда оккупанты не выводят корабли в море. Например, 27 сентября в Черном море не было ракетоносителей, но уровень угрозы оставался высоким.

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