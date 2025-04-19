Загроза минула? Україна почала нарощувати запаси газу до наступної зими

На сьогодні відбір газу з підземних сховищ газу (ПСГ) відбувається в мінімальних обсягах, і імпорт дає змогу забезпечувати позитивний баланс у ПСГ.

На 16 залишків у ПСГ був мінімальний запас активного газу - 0,669 млрд кубометрів. Наступного дня, 17 квітня цей обсяг збільшився до 0,67 млрд кубометрів. Рівень заповнення ПСГ становить 2,2%.

Також у ПСГ зберігається, так званий, "буферний газ" в обсязі 4,7 млрд кубометрів, який технічно забезпечує роботу ГТС і не призначений для використання.

Імпорт газу, за відкритими даними ОГТСУ, зберігається в останній тиждень на середньому рівні - 10 млн кубометрів на добу через Угорщину та Польщу.

Втрата видобутку газу через обстріли Росії

Через російські обстріли Україна втратила близько 40% видобутку газу, але до квітня, за інформацією "Нафтогазу", половину втрачених потужностей було відновлено. Обсяг поточного видобутку не повідомляють. За підсумком 2024 року, в Україні видобули 19,12 млрд кубометрів газу.