Загроза минула? Україна почала нарощувати запаси газу до наступної зими

З 17 квітня Україна почала накопичувати газ для підготовки до наступного опалювального сезону, зберігаючи імпорт. Його відбір зі сховищ припинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Gas Infrastructure Europe і Оператора ГТС.
На сьогодні відбір газу з підземних сховищ газу (ПСГ) відбувається в мінімальних обсягах, і імпорт дає змогу забезпечувати позитивний баланс у ПСГ.
На 16 залишків у ПСГ був мінімальний запас активного газу - 0,669 млрд кубометрів. Наступного дня, 17 квітня цей обсяг збільшився до 0,67 млрд кубометрів. Рівень заповнення ПСГ становить 2,2%.
Також у ПСГ зберігається, так званий, "буферний газ" в обсязі 4,7 млрд кубометрів, який технічно забезпечує роботу ГТС і не призначений для використання.
Імпорт газу, за відкритими даними ОГТСУ, зберігається в останній тиждень на середньому рівні - 10 млн кубометрів на добу через Угорщину та Польщу.
Через російські обстріли Україна втратила близько 40% видобутку газу, але до квітня, за інформацією "Нафтогазу", половину втрачених потужностей було відновлено. Обсяг поточного видобутку не повідомляють. За підсумком 2024 року, в Україні видобули 19,12 млрд кубометрів газу.
Як повідомляло РБК-Україна, в.о. глави "Нафтогазу" Роман Чумак прогнозував початок накопичення газу в ПСГ на поточному тижні. Україна планує імпортувати від 4 до 8 млрд кубометрів газу. Фінальний обсяг має встановити Кабмін.
Нагадаємо, Україна запевнила опалювальний сезон із мінімальними запасами газу в підземних сховищах. Так, в опалювальний сезон Україна увійшла з 7,7 млрд кубометрами активного газу, який можна використовувати, і 4,7 млрд кубометрів "буферного" - це мінімальний недоторканний запас. У сумі це на 0,8 млрд кубометрів менше, ніж планували.
Для прикладу, в опалювальний сезон 2023-2024 років Україна увійшла із запасами газу на рівні 12,2 млрд кубометрів.
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