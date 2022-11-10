Загроза не лише для України. МЗС закликало нейтралізувати співпрацю Ірану та Росії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка.

Іран передав Росії озброєння в обмін на готівку та зразки західної зброї

Згідно з даними видання, Росія таємно відправила до Ірану літак з готівкою у сумі 140 млн євро та трьома моделями боєприпасів:

британську протитанкову ракету NLAW;

американську протитанкову ракету Javelin;

зенітну ракету Stinger.

"Зброю передали іранському Корпусу вартових ісламської революції для вивчення й потенційного копіювання західних технологій. Таке вже траплялося раніше - приміром, у 2011 році іранці захопили американський розвідувальний безпілотник RQ-17 Sentinel і наступного року оголосили, що створюють його копію", - йдеться у публікації Sky News.

В обмін на це, Іран направив до Росії:

100 дронів-камікадзе Shahed-136;

60 БПЛА Shahed-131;

6 дронів Mohajer-6.

Реакція МЗС

За словами Ніколенка, усе передане Україні озброєння перебуває під пильним контролем уряду та наших партнерів.

"Водночас українська сторона продовжує виявляти факти передачі Тегераном іранської зброї Росії, яка використовує її задля війни проти України. Іран також нарощує виробництво озброєння, яке може бути використане проти третіх країн на Близькому Сході", - пише Ніколенко.

Як відзначив прессекретар МЗС, сьогодні важливо дивитися правді в очі, оскільки військова співпраця Росії та Ірану загрожує безпеці не лише України, але й всього світу.

"Критично важливо, аби міжнародна спільнота максимально активізувала зусилля з метою нейтралізації деструктивної взаємодії Росії та Ірану в військовій сфері", - додав Ніколенко.