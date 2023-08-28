Загроза глухого кута та заморожування. Прем'єр Чехії дав прогноз щодо війни в Україні

"Існує навіть загроза глухого кута і реальність замороженого конфлікту, на думку багатьох аналітиків. Я не думаю, що це єдиний сценарій, яким ми повинні йти, але ми також повинні пам'ятати про це і враховувати це в наших стратегіях", - зазначив він.

При цьому, за словами Фіали, шанси на швидке завершення війни в Україні зменшуються.

"Шанси на швидке вирішення конфлікту (війни в Україні, - ред.) виявилися невеликими і стають дедалі меншими. Наслідки російської агресії численні, і певною мірою вони також певною мірою сприяють тій нервозності, яку ми відчуваємо в нашій країні", - додав прем'єр-міністр Чехії.

Прогнози щодо війни в Україні

Буквально сьогодні радник голови ОП Михайло Подоляк не виключив, що війна в Україні може закінчитись "швидко і в один момент". Зокрема, він не виключив, що в міру просування на півдні і виходу українських сил на адмінкордон з Кримом, війна "набуватиме іншого вигляду".

Раніше міністр оборони Олексій Резніков висловив свій прогноз, заявивши, що повномасштабна війна в Україні закінчиться до літа 2024 року і "ми переможемо в цій війні".

Самі ж українці (31%), згідно з опитуванням, проведеним наприкінці липня, сподіваються, що перемога настане до кінця 2023 року. Ще третина (32%) очікує на перемогу протягом 1-2 років (до кінця 2025 року). Близько 13% українців вважають, що на перемогу доведеться чекати не менше 3-5 років.