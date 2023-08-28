RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Угроза тупика и замораживания. Премьер Чехии дал прогноз по войне в Украине

Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Война в Украине может зайти в тупик или заморозиться. А шансы на быстрое ее окончание "становятся все меньше".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

"Существует даже угроза тупика и реальность замороженного конфликта, по мнению многих аналитиков. Я не думаю, что это единственный сценарий, по которому мы должны идти, но мы также должны помнить об этом и учитывать это в наших стратегиях", - отметил он.

При этом, по словам Фиалы, шансы на быстрое завершение войны в Украине уменьшаются.

"Шансы на быстрое разрешение конфликта (войны в Украине, - ред.) оказались невелики и становятся все меньше. Последствия российской агрессии многочисленны, и в некоторой степени они также в определенной степени способствуют той нервозности, которую мы чувствуем в нашей стране", - добавил премьер-министр Чехии.

Прогнозы о войне в Украине

Буквально сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк не исключил, что война в Украине может закончиться "быстро и в один момент". В частности, он не исключил, что о мере продвижения на юге и выхода украинских сил на админграницу с Крымом, война будет "приобретать другой вид". 

Ранее министр обороны Алексей Резников высказал свой прогноз, заявив, что полномасштабная война в Украине закончится к лету 2024 года и "мы победим в этой войне". 

Сами же украинцы (31%), согласно опросу, проведенному в конце июля надеются, что победа наступит до конца 2023 года. Еще треть (32%) ожидает победу в течение 1-2 лет (до конца 2025 года). Около 13% украинцев считают, что победы придется ждать не менее 3-5 лет. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине