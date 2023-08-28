Угроза тупика и замораживания. Премьер Чехии дал прогноз по войне в Украине

"Существует даже угроза тупика и реальность замороженного конфликта, по мнению многих аналитиков. Я не думаю, что это единственный сценарий, по которому мы должны идти, но мы также должны помнить об этом и учитывать это в наших стратегиях", - отметил он.

При этом, по словам Фиалы, шансы на быстрое завершение войны в Украине уменьшаются.

"Шансы на быстрое разрешение конфликта (войны в Украине, - ред.) оказались невелики и становятся все меньше. Последствия российской агрессии многочисленны, и в некоторой степени они также в определенной степени способствуют той нервозности, которую мы чувствуем в нашей стране", - добавил премьер-министр Чехии.

Прогнозы о войне в Украине

Буквально сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк не исключил, что война в Украине может закончиться "быстро и в один момент". В частности, он не исключил, что о мере продвижения на юге и выхода украинских сил на админграницу с Крымом, война будет "приобретать другой вид".

Ранее министр обороны Алексей Резников высказал свой прогноз, заявив, что полномасштабная война в Украине закончится к лету 2024 года и "мы победим в этой войне".

Сами же украинцы (31%), согласно опросу, проведенному в конце июля надеются, что победа наступит до конца 2023 года. Еще треть (32%) ожидает победу в течение 1-2 лет (до конца 2025 года). Около 13% украинцев считают, что победы придется ждать не менее 3-5 лет.