Як правильно підключити генератор до будинку: українцям дали поради

Українцям пояснили, як правильно користуватися генераторами. Оскільки в осінньо-зимовий період, коли зростає загроза ударів РФ по енергетиці, пристрої енергогенерації можуть бути помічниками у разі імовірних блекаутів.
Про те, як безпечно встановити генератор на зимовий період розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну інспекцію енергетичного нагляду.
Встановлення генераторів на прибудинковій території вимагає відповідального підходу, адже неправильне підключення може призвести до травм та навіть загрози пожежі.
Держенергонагляд розробив рекомендації для безпечного використання генераторів у приватних будинках.
Перш за все, слід дотримуватися деяких загальних правил:
Для того, аби бути певним в безпечності використання генератора, рекомендується скористатися електричними подовжувачами. Це допоможе розмістити пристрій на необхідну в рамках правил безпеки дальність. Втім, знову ж таки, варто пам'ятати та про ізоляцію електроприладів від води.
При підключенні генератора до внутрішньої мережі будівлі безумовно важливо від'єднати її від зовнішніх електромереж. Якщо цього не зробити, може статися коротке замикання, пожежа та інші непередбачені наслідки.
"Проте, якщо у будинку (дачі) часто відбувається припинення постачання електричної енергії, рекомендуємо під'єднати електростанцію до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного включення резерву (АВР)", - зазначають у Держенергонагляді
Натомість роботи з електромонтажу та встановлення генератора краще довірити фахівцям.
При встановленні генератора забороняється виконувати підключення електростанції до мережі будівлі якщо потужність електростанції може значно перевищувати пропускну здатність розетки (як правило, вона витримує не більше 3,5 кВт).
"Тобто, під'єднати електростанцію до найближчої розетки в будівлі, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку або викрутивши плавкі запобіжники, можна лише перевіривши параметри розетки (10А – 2,2 кВт або 15А – 3,5 кВт)", - рекомендують у повідомленні.
В іншому випадку, коли електростанція має більшу потужність, підключати її до звичайної побутової розетки заборонено.Внаслідок перевищення максимального навантаження може статися коротке замикання та пожежа.
Наостанок держенергонагляд закликав українців не нехтувати правилами безпеки та бути обережними.
Нагадаємо, Україна активно готується до зимового періоду. Згідно з прогнозом військових та політиків, росіяни знову можуть почати удари по енергетичній інфраструктурі країни, як це було минулої зими. Тоді через обстріл були проблеми з електропостачанням по всій Україні.
Зокрема, наша країна посилює протиповітряну оборону, у цьому нам допомагають партнери - вони передають військовим зенітні ракетні комплекси і не тільки.
Наприклад, нещодавно посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив про плани його країни передати Україні 2 ЗРК IRIS-T до кінця цього року.
Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що енергетичне обладнання ввозитимуть до України за спрощеною процедурою. Це стосується генераторів і не тільки.
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