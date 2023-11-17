ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Генератори і не лише. Кабмін спростив ввезення в Україну енергетичного обладнання

Київ, П'ятниця 17 листопада 2023 19:23
UA EN RU
Генератори і не лише. Кабмін спростив ввезення в Україну енергетичного обладнання Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Енергетичне обладнання ввозитимуть до України за спрощеною процедурою. Це стосується генераторів і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Готуємось до зими на всіх рівнях. Сьогодні затвердимо постанову, якою спрощуємо завезення в Україну енергетичного обладнання, у тому числі генераторів та трансформаторів", - розповів глава уряду.

За його словами, для цього Кабмін призупинить дію шести технічних регламентів, які застосовувалися під час ввезення та продажу енергетичного обладнання.

Тепер для таких товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності.

Підготовка України до зими

Нагадаємо, Україна активно готується до зимового періоду. Згідно з прогнозом військових та політиків, росіяни знову можуть почати удари по енергетичній інфраструктурі країни, як це було минулої зими. Тоді через обстріл були проблеми з електропостачанням по всій Україні.

Зокрема, наша країна посилює протиповітряну оборону, у цьому нам допомагають партнери - вони передають військовим зенітні ракетні комплекси і не тільки.

Наприклад, нещодавно посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив про плани його країни передати Україні 2 ЗРК IRIS-T до кінця цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Денис Шмигаль генератор Війна Росії проти України
NEWS
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни