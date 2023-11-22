Как правильно подключить генератор к дому: украинцам дали советы

Украинцам объяснили, как правильно пользоваться генераторами. Поскольку в осенне-зимний период, когда растет угроза ударов РФ по энергетике, устройства энергогенерации могут быть помощниками в случае вероятных блекаутов.
О том, как безопасно установить генератор на зимний период, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную инспекцию энергетического надзора.
Установка генераторов на придомовой территории требует ответственного подхода, ведь неправильное подключение может привести к травмам и даже угрозе пожара.
Госэнергонадзор разработал рекомендации по безопасному использованию генераторов в частных домах.
Прежде всего, следует придерживаться некоторых общих правил:
Для того чтобы быть уверенным в безопасности использования генератора, рекомендуется воспользоваться электрическими удлинителями. Это поможет разместить устройство на необходимую в рамках правил безопасности дальность. Впрочем, опять же, стоит помнить и об изоляции электроприборов от воды.
При подключении генератора к внутренней сети здания безусловно важно отсоединить его от внешних электросетей. Если этого не сделать, может произойти короткое замыкание, пожар и другие непредвиденные последствия.
"Однако, если в доме (даче) часто происходит прекращение поставки электрической энергии, рекомендуем подключить электростанцию к внутренней сети через опрокидывающийся рубильник или систему автоматического включения резерва (АВР)", - отмечают в Госэнергонадзоре
Отмечается, что работы по электромонтажу и установке генератора лучше доверить специалистам.
При установке генератора запрещается выполнять подключение электростанции к сети здания, если мощность электростанции может значительно превышать пропускную способность розетки (как правило, она выдерживает не более 3,5 кВт).
"То есть, подключить электростанцию к ближайшей розетке в здании, предварительно отключив автоматы на вводном щитке или выкрутив плавкие предохранители, можно только проверив параметры розетки (10А – 2,2 кВт или 15А – 3,5 кВт)", - рекомендуют в сообщении.
В противном случае, когда электростанция имеет большую мощность, подключать ее к обычной бытовой розетке запрещено. Вследствие превышения максимальной нагрузки может случиться короткое замыкание и пожар.
Напоследок Госэнергонадзор призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности и быть осторожными.
Напомним, Украина активно готовится к зимнему периоду. Согласно прогнозу военных и политиков, россияне снова могут начать удары по энергетической инфраструктуре страны, как это было прошлой зимой. Тогда из-за обстрелов были проблемы с электроснабжением по всей Украине.
В частности, наша страна усиливает противовоздушную оборону, в этом нам помогают партнеры - они передают военным зенитные ракетные комплексы и не только.
К примеру, недавно посол Германии в Украине Мартин Егер заявил о планах его страны передать Украине 2 ЗРК IRIS-T до конца этого года.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что энергетическое оборудование будет ввозиться в Украину по упрощенной процедуре. Это касается генераторов и не только.
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