Загроза боїв у Києві мінімальна. У столиці стане менше блокпостів, частину переведуть у "сплячий режим"

"За рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної. Тому, після детального аналізу існуючої системи інженерних загороджень та після розрахунку усіх потенційних загроз та небезпек, КМВА разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці", - написав Попко.

За його словами, на практиці це передбачає наступне:

деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати;

частина інженерних загороджень перейде в "сплячий режим";

інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані.

"Впровадження такого системного рішення зробить Київ більш комфортним для мешканців. Таким чином, ми розвантажимо дороги столиці, що дозволить киянам більш вільно пересуватися містом", - зазначив Попко.

Тобто, інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці - залишатимуться.

Але, як пояснили в КМВА, їхні складові будуть вдосконалені - непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові; укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи.

При цьому частина інших інженерних загороджень, які матимуть значення для оборони міста - залишаться існувати у так званому "сплячому режимі".

Тобто, за словами Попко, такі блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишать у визначених місцях, щоб у разі виникнення загрози для столиці, оперативно повернути систему таких інженерних загороджень у бойовий режим в найкоротший час.

Також на "сплячих" інженерних загородженнях планують провести ревізію, з подальшою заміною/відновленням непридатних елементів (бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо).

У КМВА додають, що решту ж системи інженерних загороджень Києва, в яких немає зараз потреби - демонтують. Такі блокпости приберуть з проїжджої частини; вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки; будуть засипані окопи, демонтовані бліндажі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Києві угрупування сил і засобів оборони міста проводять тренування з підготовки та ведення оборонної операції в умовах наступу противника на столицю.

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