У Києві проведуть бойові навчання для посилення оборони міста: подробиці

У Києві угрупування сил і засобів оборони міста проводять тренування з підготовки та ведення оборонної операції в умовах наступу противника на столицю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської адміністрації.

Як розповіли у відомстві, бойове розпорядження на розгортання відповідного блок-посту було видано керівнику одного із секторів оборони столиці.

"Представники збройних сил, національної гвардії, національної поліції, за сприяння районної адміністрації повинні в найкоротший час забезпечити розгортання цих об'єктів і зайняття особовим складом бойових позицій", - розповіли в КМДА.

Відомо, що бійці якнайшвидше розпочинати виконання завдання. Вони мають протягом доби обладнати блокпости в повному обсязі, включаючи освітлення та обігрів.

Дані навчання необхідні для того, щоб перевірити, скільки реально бійцям необхідно часу на проведення подібних заходів у випадку реальної загрози.

"Воно спрямоване на удосконалення системи управління угрупованням, на організацію ефективної взаємодії з органами виконавчої влади в м. Києві, нарощування системи інженерного обладнання, протиповітряної оборони тощо. Також виконуються певні заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення", - сказано у повідомленні.

У КМДА відзначили, що на цей час загроза нападу на територію України з північного напрямку мінімізована, вона все ж існує.

"Досвід цього року показав - що треба робити, на чому зосереджувати основні зусилля, які "сюрпризи" готувати. Однозначно, на сьогодні ми готові давати відсіч ворогові краще, ніж торік. Тому, враховуючи тактику дій противника, ми вчимося і готуємо, ще раз хочу наголосити - певні "сюрпризи". Які саме - нехай залишиться таємницею!" - підкреслили у відомстві.