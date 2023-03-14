Угроза боев в Киеве минимальна. В столице станет меньше блокпостов, часть переведут в "спящий режим"

"За год полномасштабной войны прямая угроза боевых действий в Киеве была сведена к минимальной. Поэтому после детального анализа существующей системы инженерных заграждений и после расчета всех потенциальных угроз и опасностей КГВА вместе с командованием Группировки сил и средств обороны Киева проработали совместное решение по усовершенствованию системы инженерных ограждений в столице", - написал Попко.

По его словам, на практике это предполагает следующее:

некоторые блокпосты и инженерные сооружения останутся функционировать;

часть инженерных заграждений перейдет в "спящий режим";

другие инженерные заграждения будут полностью демонтированы.

"Внедрение такого системного решения сделает Киев более комфортным для жителей. Таким образом, мы разгрузим дороги столицы, что позволит киевлянам свободнее передвигаться по городу", - отметил Попко.

То есть, инженерные сооружения, которые и дальше должны выполнять свою функцию безопасности для столицы - будут оставаться.

Но, как объяснили в КГВА, их составляющие будут усовершенствованы - непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят новыми; укрепят блиндажи, приведут в порядок окопы.

При этом часть других инженерных заграждений, которые будут иметь значение для обороны города, останутся в так называемом "спящем режиме".

То есть, по словам Попко, такие блокпосты уберут из проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи и тому подобное оставят в определенных местах, чтобы в случае возникновения угрозы для столицы оперативно вернуть систему таких инженерных заграждений в боевой режим в кратчайшие сроки.

Также на "спящих" инженерных заграждениях планируют провести ревизию с последующей заменой/восстановлением непригодных элементов (бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи и т.п.).

В КГВА добавляют, что остальные системы инженерных заграждений Киева, в которых нет сейчас нужды - демонтируют. Такие блокпосты уберут из проезжей части; вывезут бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи; будут засыпаны окопы, демонтированы блиндажи.

Напомним, недавно мы писали, что в Киеве группировку сил и средств обороны города проводят тренировки по подготовке и ведению оборонной операции в условиях наступления противника на столицу.

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