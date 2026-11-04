Загроза з Білорусі: у ДПСУ зробили заяву щодо роботи ретрансляторів для дронів

"Протягом цього тижня ми не фіксували роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підживлюють сигнал для російських ударних повітряних засобів", - зазначив він.

Демченко додав, що на напрямку держкордону з боку Білорусі наразі не спостерігається спроб нарощування угруповань, зосередження військової техніки чи особового складу.

"Водночас маємо бути пильними: підрозділи розвідки України, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби постійно стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі", - підкреслив він.

Речник ДПСУ нагадав, що Білорусь продовжує перебувати під сильним впливом Кремля, а загроза з її боку не зникає.

Нагадаємо, нещодавно Демченко заявляв, що Білорусь періодично вмикає ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських дронів під час обстрілів України.