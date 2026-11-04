Угроза из Беларуси: в ГПСУ сделали заявление о работе ретрансляторов для дронов

В последнюю неделю в Беларуси не фиксировали работу ретрансляторов сигнала для российских дронов, а возле украинской границы нет скопления вражеских сил.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"В течение этой недели мы не фиксировали работу ретрансляторов на территории Беларуси, подпитывающих сигнал для российских ударных воздушных средств", - отметил он.
Демченко добавил, что на направлении госграницы со стороны Беларуси пока не наблюдается попыток наращивания группировок, сосредоточения военной техники или личного состава.
"В то же время должны быть бдительными: подразделения разведки Украины, Министерства обороны, Государственной пограничной службы постоянно следят за тем, что происходит вглубь территории Беларуси", - подчеркнул он.
Спикер ГПСУ напомнил, что Беларусь продолжает находиться под сильным влиянием Кремля, а угроза с ее стороны не исчезает.
Напомним, недавно Демченко заявлял, что Беларусь периодически включает ретрансляторы, усиливающие сигнал для российских дронов во время обстрелов Украины.
Отметим, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов предполагал, что российские оккупанты продолжают использовать ретрансляторы на территории Беларуси для атак дронами по Украине.
РБК-Украина писала, что начальник ГУР МОУ Олег Иващенко подтвердил возобновление работы таких ретрансляторов в Беларуси. В то же время он подчеркнул, что у Украины достаточно возможностей для их уничтожения.