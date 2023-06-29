Загроза балістики. В Україні оголошені повітряні тривоги у низці областей

Спочатку сигнали про загрозу повітряних атак залунали у Запорізькій області. Пізніше тривоги також оголосили у багатьох інших регіонах.

Як попередили військові, є загроза застосування російськими окупантами балістичного озброєння для ударів по Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

"Не ігноруйте сигнали тривоги - прямуйте в укриття!" - закликали до ПС.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 29 червня

Вибухи

Зазначимо, що на тлі оголошених тривог почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів у деяких областях, що може бути результатом протиповітряної оборони.

Також стало відомо, що у Запоріжжі пролунали вибухи вночі. Попередньо для атаки по місту війська РФ використовували комплекс С-300, повідомляють місцеві пабліки.

Скасування тривог

Близько пів на другу ночі почали з'являтися повідомлення про скасування повітряних тривог. Зокрема скасування підтвердили і в Повітряних силах.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 29 червня

Російські повітряні атаки

Війська РФ не припиняють завдавати ракетних та дронових ударів по містах України. Як зазначила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, у РФ поповнили свої запаси, у тому числі й по безпілотниках, тому масовані атаки ворога, зокрема, повторюватимуться.

Нагадаємо, що в ніч проти 26 червня, окупанти влаштували комбіновану атаку по Одесі, використавши ракети "Калібр" та дрони-камікадзе. Два "Калібри" були збиті на підльоті до прибережної зони українськими силами ППО.

У вівторок, 27 червня, російські військові обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.

Крім того, загарбники того ж вечора завдали ракетних ударів по Краматорську, вдаривши з С-300 по кафе в центрі міста. В результаті цієї атаки в Краматорську було поранено понад 60 людей, загинули 11 осіб, серед них троє дітей.