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Загроза "балістики". В низці областей оголошена повітряна тривога

Понеділок 11 вересня 2023 08:55
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Загроза "балістики". В низці областей оголошена повітряна тривога Фото: 11 вересня повітряна тривога оголошена в низці областей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В низці областей вранці 11 вересня лунає повітряна тривога. Причиною тому є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Причина тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - закликали військові.

Станом на 08:55 мапа повітряних тривог виглядає так:

Загроза &quot;балістики&quot;. В низці областей оголошена повітряна тривога

Кривий ріг - загроза ракет

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив про ракети на високій швидкості у напрямку міста.

"Будьте в укриттях!" - пише Вілкул.

Новина доповнюється..

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