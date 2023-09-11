Загроза "балістики". В низці областей оголошена повітряна тривога
Фото: 11 вересня повітряна тривога оголошена в низці областей (Getty Images)
В низці областей вранці 11 вересня лунає повітряна тривога. Причиною тому є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Причина тривоги
За даними Повітряних сил ЗСУ, є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - закликали військові.
Станом на 08:55 мапа повітряних тривог виглядає так:
Кривий ріг - загроза ракет
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив про ракети на високій швидкості у напрямку міста.
"Будьте в укриттях!" - пише Вілкул.
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