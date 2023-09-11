У Кривому Розі пролунали гучні вибухи: повідомляють про пуски дронів та ракет

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи сьогодні вночі, 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Свої.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти випустили у бік міста крилаті ракети, також зафіксовано рух двох груп "Шахедів" з півдня та сходу у напрямку Кривого Рогу.