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У Кривому Розі пролунали гучні вибухи: повідомляють про пуски дронів та ракет

Понеділок 11 вересня 2023 04:26
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У Кривому Розі пролунали гучні вибухи: повідомляють про пуски дронів та ракет Фото: у Кривому Розі пролунали гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи сьогодні вночі, 11 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Свої.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти випустили у бік міста крилаті ракети, також зафіксовано рух двох груп "Шахедів" з півдня та сходу у напрямку Кривого Рогу.

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