У Кривому Розі пролунали гучні вибухи: повідомляють про пуски дронів та ракет
Фото: у Кривому Розі пролунали гучні вибухи (Getty Images)
У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи сьогодні вночі, 11 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Свої.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти випустили у бік міста крилаті ракети, також зафіксовано рух двох груп "Шахедів" з півдня та сходу у напрямку Кривого Рогу.
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