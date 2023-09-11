Угроза "баллистики". В ряде областей объявлена воздушная тревога (отбой)

В ряде областей утром 11 сентября раздается воздушная тревога. Причиной тому является угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Причина тревоги

По данным Воздушных сил ВСУ, есть угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - призвали военные.

По состоянию на 08:55 карта воздушных тревог выглядит так:

Кривой рог - угроза ракет

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул предупредил о ракетах на высокой скорости в направлении города.

"Будьте в укрытиях!" - пишет Вилкул.

Отбой тревоги

В 09:17 в Воздушных силах ВСУ объявили об отбое угрозы.

Ночная атака ракетами и беспилотниками

Напомним, что этой ночью воздушную тревогу объявляли для ряда областей Украины, в том числе южных. В частности, и под утро взрывы слышали в Кривом Роге несколько раз.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне пытались атаковать регионами разными типами целей. Речь идет о дронах и ракетах. Уже известно, что были сбиты БПЛА в Сумской и Николаевской областях.

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