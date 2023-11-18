Загроза балістики: у Києві та північних областях України оголосили повітряну тривогу



У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння у північних регіонах України.

У КГВА також попередили про загрозу балістики

"Повітряна тривога у Києві пов'язана із загрозою застосування балістичного озброєння з півночі!", - заявив начальник КДВА Сергій Попко.

Нічна атака росіян на Україну 18 листопада

Російські війська масово атакують територію України за допомогою ударних безпілотників на кшталт "Шахед" сьогодні вночі, 18 листопада. Повітряні сили ЗСУ та моніторингові паблики повідомляють про запуск кількох груп дронів-камікадзе з півночі та півдня у напрямку південних, західних та північних регіонів країни.

Пізніше стало відомо, що сили ППО також працювали на Хмельниччині. Моніторингові паблики повідомляли, що ворожі дрони летіли курсом на Старокостянтинів.

Війська РФ дронами обстрілюють Україну

Останніми днями окупанти посилили удари дронами-камікадзе територією України. Так, у четвер, 16 листопада, окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.

У ніч проти 17 листопада ворог також атакував територію України дронами. Вибухи чули на Хмельниччині. Пізніше стало відомо про роботу сил ППО у регіоні.

Увечері 17 листопада у Запоріжжі пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги. Глава Запорізької ОВА повідомив про ворожі дрони, що знаходяться над містом.